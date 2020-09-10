بعد حصده المركز الثالث عالميا في معدلات نمو التداول.. معلومات عن ميناء شرق بورسعيد

تصدر ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميا في معدلات نمو التداول بعد أبوظبى وطنجة ووصل إلى 220 ألف حركة خلال شهر أغسطس 2020.



وسجل الميناء زيادة في حركة الشاحنات بنسبة 40% مقارنة بأغسطس الماضي وتحقيق أعلى حركة شاحنات خلال يوم واحد ووصلت حركة الشاحنات يوم 31 أغسطس إلى 475 شاحنة.



وتتخذ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، العديد من الخطوات، لكي يكون ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر في مصر طبقًا للمعايير الدولية".



وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن ميناء شرق بورسعيد

- يسمي ميناء شرق بورسعيد بميناء شرق التفريعة، ويطل على التفريعة الشرقية لقناة السويس وهو مركز أساسي لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط.



- یعتبر ميناء شرق بورسعيد من المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها مصر وتم افتتاحه في أكتوبر ٢٠٠٤ لخدمة التجارة العالمية وتجارة الترانزیت التي تعبر قناة السویس.



- یقع الميناء في موقع فرید شرق المدخل الشمالي لتفریعة قناة السویس الشرقية وفى ملتقى ثلاثة قارات وعلى الطریق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب، حده الشمالي البحر المتوسط، حده الجنوبي المنطقة الصناعية، حده الشرقي بحيرة الملاحة، حده الغربي التفریعة الشرقية لقناة السویس.



- تبلغ مساحة الميناء ٣٥ كم² والميناء مخطط لإنشاء أرصفة بطول ١٢ كم ومخطط إنشاء منطقة صناعية جنوب الميناء على مساحة ٨٧٫٦ كم²، تبلغ المساحة الإجمالية لمحطة الحاویات الحالية ٦٠٠ ألف متر مربع وعرض ساحة الحاویات ٥٠٠ متر، والمحطة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.



- یستقبل الميناء السفن العملاقة من الجيل الرابع، حيث أن عمق الرصيف بالميناء یصل إلى ١٧ متر وطوله ١٢٠٠ متر.



- يصنف ميناء شرق بورسعيد عالميًا ضمن 50 ميناء أوائل على مستوى العالم من حيث كفاءة وفاعلية الأداء وأيضا حجم البضائع والحاويات المتداولة فيه.



- تم تطوير ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء أرصفة جديدة بطول 5 كيلومتر مربع لتكون حجم التوسعة لأرصفة الميناء 200%، مع استغلال المساحات الأرضية للميناء والبالغة حوالي 14 كيلو متر مربع تم تخصيصها بموجب القرار 330 لعام 2015، والمسطح المائي والبالغ 16 كم مربع.



- يشمل التطوير وإعادة استغلال المساحات المخصصة للميناء، تنفيذ منطقة لوجيستية داخل الميناء على مساحة 4.8 كم مربع، مع وجود مخطط لإنشاء أرصفة جديدة المقرر تنفيذها تبلغ أطوالها 5 كيلو مترات أخرى بعمق يصل ل22متر تماشيا مع التطور في أحجام السفن العملاقة في العالم لتصل أطوال الأرصفة بالميناء لإجمالى أطوال 12.4 كم.



- إجمالي المساحة الأرضية لميناء شرق بورسعيد 14 كم مربع.



- العمق الحالي للميناء 18.5 متر وهو أكبر عمق على مستوى الموانئ المصرية.



- تستهدف الهيئة الوصول بعمق الميناء إلى 22 مترًا.



- يشمل مخطط تنمية شرق بورسعيد، مخطط تطوير الميناء، تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 59.5 كم مربع، تنفيذ 3 مناطق لوجيستية بمساحات إجمالية تصل إلى 24 كم مربع تقريبا.