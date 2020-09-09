المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الزمالك والرجاء ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يُعلن المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في اجتماعه غدا تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، لتقام في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، بعدما كان محددا إقامتها نهاية سبتمبر الجاري ومطلع الشهر القادم.


واجتمعت لجنة الأندية في الإتحاد الإفريقي أمس لمناقشة تعديل مواعيد مباريات البطولتين الإفريقيتين، ووافقت الأندية المغربية (الرجاء – الوداد – نهضة بركان – حسنية أغادير) على تأجيل المباريات وكذلك ناديي الأهلي وحوريا كوناكري الغيني.

 

بينما رفض ناديي الزمالك وبيراميدز تأجيل المباريات وتمسك الناديين بإقامة المباريات في مواعيدها المحدد سابقًا.

 

وكان مقررًا إقامة مباريات الذهاب للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا يومي 25، 26 سبتمبر، بينما كانت ستقام مباريات الإياب يومي 2، 3 أكتوبر قبل أن يتقرر تأجيلها لموعد آخر.

 

تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الإفريقي:

وسيعلن الكاف غدا الخميس تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 17 و18 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم ٦ نوفمبر المقبل.

 

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي، بينما يصطدم الزمالك بفريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية يوم ١٩ أكتوبر على أن يكون النهائي يوم ٢٦ من نفس الشهر.

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