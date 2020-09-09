"أبو العينين" عن محافظ البنك المركزي: حارس أمين على أموال المصريين

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أعرب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن ترحيبه وسعادته بلقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي على قناة صدى البلد قائلا: "السيد المحافظ قال معلومات قيمة ترد على كل مغرض، سعيد بمصداقية هذا الرجل".



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "طارق عامر يحمل اسم الرجل الطموح، فهو وطني صميم يقدم رسالة حضارية وليس له غرض سوى المنفعة العامة لكل فئات المجتمع المصري"، مردفا "أنا سعيد جدا بالأمثلة التي طرحها محافظ البنك المركزي، الذي صمد وقال نحن قادرون فنفذنا تعليمات الرئيس وحققنا نجاحا شهدت به المؤسسات الدولية حول العالم".



وأكمل "كل نجاح صنعه طارق عامر وحصل به على شهادة دولية هو شهادة لكل الكفاءات المصرية، مضيفا «الرئيس السيسي حريص على خدمة كل فئات الشعب العاملة، ولفت انتباهي تأكيد محافظ البنك المركزي على لقاء الرئيس معه بشكل أسبوعي قبل الإصلاح الاقتصادي".



وأردف "طارق عامر حارس أمين على أموال المصريين، ويتميز بالشهامة والإحساس أنه من أهل القرية المصرية، نحن نبني دولة عصرية حضارية كبيرة ومهما كانت القسوة على بعض الفئات إلا أن هناك أمل فالرئيس السيسي وهب حياته لمصر من أجل بناء مصر".



وواصل "سعيد بحديث طارق عامر بمنتهى الصراحة عن مشكلات الاستثمار بمصر، فنحن لدينا بعض المشكلات، مش عيب إننا نقول عندنا مشاكل ونحلها»، معلقا «اقتصادنا المصري قوي جدا".



وأضاف "أخذنا جرعة أمل ومصداقية قوية من السيد المحافظ، ورجال الأعمال الوطنيين بداية حل، مصر كلها بتتفرج على لقاء محافظ البنك المركزي"، مردفا "على ثقة بتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي، الفترة القادمة عظيمة وستشعرون بعظمة الرئيس السيسي، وإن شاء الله مصر ستكون في مصاف الدول العظيمة".



ووجه التحية إلى القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والرقابية قائلا: "كلمة أمن وآمان مصر عادت بعدما افتقدناها".

ومن جانبه وجه عامر الشكر لأبو العينين قائلا: "متشكر للفرصة دي وأرجو أن تكون هذه الفقرة مفيدة".

