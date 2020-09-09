محافظ المركزي: "السيسي" وجه بالتعاون مع الحكومة لحل مشاكل الصناعة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:45 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
داليا الحسين
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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البورصة المصرية تحتاج إلى أوراق مالية جديدة، موضحًا أن طرح الشركات فى البورصة يجعلها تخضع للمحاسبة والإفصاح.

وأضاف "عامر"، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنهم يسعون للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنهم يتحدثون مع وزير المالية كثيرًا من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية، وأن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار.

وأشار إلى أنهم يحتاجون إلى التغاضى عن الغرامات المجحفة لإنعاش الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إحداث إصلاحات هيكلية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتعاون مع الحكومة لحل مشاكل الصناعة


كما قال محافظ البنك المركزي، إنه في الغالب لن يتم مد فترة تأجيل أقساط القروض بعد انقضاء مدة الـ 6 أشهر التي تم إعلانها ضمن إجراءات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، متابعا:" غالبا لن يتم مد الفترة ولكن الأمر قيد الدراسة".


وأوضح طارق عامر أن هذا القرار يمثل مبلغا ضخما فهناك 2 تريليون جنيه بالكامل تم تأجيل سداد اقساطها لمدة 6 أشهر والبنوك لم تحصل جنيه واحد خلال 6 شهور.

واكمل محافظ البنك المركزي:" قرار تأجيل الفائدة ضخم ولكنه قرار تضحية لمساعدة كل المجتمع ".

ولفت "عامر" إلى أنه يمكن لأي مواطن الحصول على قروض من البنوك وهناك تفهم لتوجهات المشاريع الصغيرة والمتوسط والكبيرة، مضيفا:" بنكا مصر والأهلي قدما الدعم للدولة المصرية في توفير احتياجات الدولة".

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