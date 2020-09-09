مواعيد مباريات الجولة الـ26 في الدوري المصري الممتاز

تنطلق غدا الخميس الموافق العاشر من شهر سبتمبر مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.





وستقام مباريات الجولة السادسة والعشرين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت على النحو التالي:





الخميس 10 سبتبمبر

- بيراميدز × المصري (3:30 عصرًا)

- المقاولون × حرس الحدود (6:00 مساءً)

- الإنتاج الحربي × أسوان (6:00 مساءًا)

- سموحة × الزمالك (8:30 مساءًًا)





الجمعة 11 سبتمبر

- نادي مصر × الإتحاد السكندري (3:30 عصرًا)

- طنطا × مصر المقاصة (6:00 مساءًا)

- طلائع الجيش × الجونة (6:00 مساءًا)

- الأهلي × الإسماعيلي (8:30 مساءًا)





السبت 12 سبتمبر

- إنبي × وادي دجلة (6:00 مساءًا)





ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة 26:

1- الأهلي 68 نقطة.

2- الزمالك 51 نقطة.

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 44 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 32 نقطة.

7- إنبي 32 نقطة.

8- مصر المقاصة 30 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

10- الإسماعيلي 30 نقطة.

11- الجونة 28 نقطة.

12- وداي دجلة 27 نقطة.

13- حرس الحدود 26 نقطة.

14- طلائع الجيش 26 نقطة.

15- أسوان 25 نقطة.

16- المصري 22 نقطة.

17- نادي مصر 18 نقطة.