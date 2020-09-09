مواعيد مباريات الجولة الـ26 في الدوري المصري الممتاز
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:32 م
علاء خليف
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تنطلق غدا الخميس الموافق العاشر من شهر سبتمبر مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.
وستقام مباريات الجولة السادسة والعشرين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت على النحو التالي:
الخميس 10 سبتبمبر
- بيراميدز × المصري (3:30 عصرًا)
- المقاولون × حرس الحدود (6:00 مساءً)
- الإنتاج الحربي × أسوان (6:00 مساءًا)
- سموحة × الزمالك (8:30 مساءًًا)
الجمعة 11 سبتمبر
- نادي مصر × الإتحاد السكندري (3:30 عصرًا)
- طنطا × مصر المقاصة (6:00 مساءًا)
- طلائع الجيش × الجونة (6:00 مساءًا)
- الأهلي × الإسماعيلي (8:30 مساءًا)
السبت 12 سبتمبر
- إنبي × وادي دجلة (6:00 مساءًا)
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة 26:
1- الأهلي 68 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 44 نقطة.
5- الإتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
8- مصر المقاصة 30 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- الجونة 28 نقطة.
12- وداي دجلة 27 نقطة.
13- حرس الحدود 26 نقطة.
14- طلائع الجيش 26 نقطة.
15- أسوان 25 نقطة.
16- المصري 22 نقطة.
17- نادي مصر 18 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
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