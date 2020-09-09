بهوت شورت.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا بالصورة بإطلاله صيفية جرئية بهوت شورت أسود في أبيض ، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "جميلة الجميلات بحبك".



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.