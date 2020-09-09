بهوت شورت.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا بالصورة بإطلاله صيفية جرئية بهوت شورت أسود في أبيض ، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "جميلة الجميلات بحبك".

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

أخبار تهمك

المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ ساعتين و 34 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ 37 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تصعيد رسمي من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

منذ 43 دقيقة

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 5 ساعات

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

12:01 ص

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

12:02 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟