"عامر": اقترحت رفع غرامات الغاز وتحمل "المركزي" جزء من المديونية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:56 م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
داليا الحسين
Advertisements
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن أسعار الغاز الطبيعي المبالغ فيها خلال السنوات الماضية أدت إلى تعثر عدد من الشركات.

وقال طارق عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد " اقترحت رفع الغرامات بسبب أسعار الغاز وتحويل الديون إلى البنوك وتحمل البنك المركزي جزء من المديونية".

واستكمل حديثه، أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولابد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق لا سيما وأنه سينعش السوق، مضيفًا أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين.

وواصل حديثه، أن الرئيس السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة، مضيفًا: "قررت إنك تقيم شخص وتمنحه قرض يبقى لابد وأن تقرضه وفي حالة إذا تعذر عن الدفع يبقى هارد لك".

وأكد أنه لابد وأن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول.

وتابع"سنستخدم "البلومير" في الـ10 والـ20 جنيهًا السنة المقبلة وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء، موضحًا أن 28 بنكًا ستكون مقراتهم في العاصمة الإدارية الجديدة ".

أخبار تهمك

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ ساعة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

10:04 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟