"عامر": اقترحت رفع غرامات الغاز وتحمل "المركزي" جزء من المديونية



وقال طارق عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد " اقترحت رفع الغرامات بسبب أسعار الغاز وتحويل الديون إلى البنوك وتحمل البنك المركزي جزء من المديونية".



واستكمل حديثه، أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولابد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق لا سيما وأنه سينعش السوق، مضيفًا أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين.



وواصل حديثه، أن الرئيس السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة، مضيفًا: "قررت إنك تقيم شخص وتمنحه قرض يبقى لابد وأن تقرضه وفي حالة إذا تعذر عن الدفع يبقى هارد لك".



وأكد أنه لابد وأن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول.



وتابع"سنستخدم "البلومير" في الـ10 والـ20 جنيهًا السنة المقبلة وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء، موضحًا أن 28 بنكًا ستكون مقراتهم في العاصمة الإدارية الجديدة ".



أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن أسعار الغاز الطبيعي المبالغ فيها خلال السنوات الماضية أدت إلى تعثر عدد من الشركات.