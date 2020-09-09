أبو سعدة: المصريين هيعاقبوا أعضاء "البرلمان" الحالي عن قانون التصالح في الانتخابات المقبلة (فيديو)









وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "من لم يتقدم بطلبات التصالح أو من تقدم ولم يتابع طلبه أو يدفع مبلغ جدية التصالح سواسية أمام القانون وسيطبق عليهم القانون وقرار الإزالة".



وتابع "مهلة التقدم بطلبات التصالح ستنتهي في موعدها ومهلة الشهرين بعد ذلك الموعد لاستكمال المستندات المطلوبة فقط"، مستطردًا " من يدفع طلب جدية التصالح يمكنه تقسيط باقي المبلغ على مدار 3 سنوات بدون فوائد، والمحافظات أعادت النظر بالفعل في أسعار التصالح ومن يحدد أسعار المتر هي لجان التصالح".



وبسؤاله عما أثير عن ضرورة الحصول على صورة الأقمار الصناعية قال المتحدث باسم مجلس الوزراء "صور القمر الصناعي مطلوبة في بعض المخالفات وليس كلها والحصول عليها ليس مستحيلًا"، موضحًا أن مالك الوحدة يمكنه تقديم طلب تصالح دون انتظار باقي سكان العقار والقانون سيطبق على المخالفين بقطع المرافق عنهم.

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يتوقع مشاركة كل الأعضاء الحاليين لمجلس النواب في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.وأضاف سعدة في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": " لا أتصور أن ينجح جميع الأعضاء الحاليين، خاصة أن البرلمان الحالي ختم حياته بقانون التصالح في مخالفات البناء، كما أنه اتخذ إجراءات عنيفة بالنسبة للمواطن، ولذلك نسب الرضا عنه ليست كبيرة".وتابع "كان من الممكن أن يتحول هذا القانون من مشكلة إلى جائزة للمواطن، ولكن هناك الكثير من المواطنين الذين سيعاقبون نوابهم على هذا القانون، ومازال في مصر النائب البرلماني لابد أن يقوم بخدمات لدائرته وليس مجرد التشريع والرقابة".وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من لم يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء مهلة 30 سبتمبر سيكون فقد حقه القانوني، مؤكدًا أن الدولة لن تتوانى في تطبيق القانون اعتبار من مطلع أكتوبر المقبل.