هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:39 م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
داليا الحسين
Advertisements
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدافع الأكبر لتحقيق النجاح، مضيفا: "البا لن يكون هناك مد لفترة الفوائد المؤجلة بسبب كورونا، وبصفة عامة ندرس الأمر، كون هذا القرار ضخم وكان بمثابة تضحية من أجل مساعدة المجتمع سواء أفراد أو شركات".

ووجه"عامر"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،اليوم الأربعاء، الشكر إلى البنك الأهلي والمصري لجهودهما خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يتم إزالة أية معوقات أمام الاستثمار.

وحول أهمية الصندوق السيادي قال محافظ البنك المركزي "يسهل عملية الاستثمار الأجنبي، وتنمية الأصول المصرية وإدارتها بشكل أفضل".
وتابع محافظ البنك المركزي "سوق الأوراق المالية وصل إلى النضج لكنه يحتاج إلى تمويل جديد".

وحول جهود القضاء على السوق السوداء للعملة قال "كانت صعبة أوي، ونفذنا إجراءات كثيرة تتمثل في مرور مصرفيين على شركات الصرافة، مصر عمرها ما هتضر".

أخبار تهمك

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ ساعة

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 7 ساعات

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ أقل من نصف ساعة

حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

10:04 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟