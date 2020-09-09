وائل الإبراشي يفضح سرقة "الجزيرة" فيديوهات المصريين الوطنية وفبركتها

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك حالة من الجنون العبثى أصابة قناة الجزيرة وبعض قنوات الإخوان، جعلتهم يعتقدون أنهم يستطيعون وقادرون على استغلال الشعب المصرى والتلاعب بها من جديد،موضحًا أن المنابر المعادية تحاول الآن بكل ما قوة أن توهم الناس أن هناك ثورة فى مصر، وتابع:"رغم أنهم فشلوا فى كل شئ إلا أنهم مازالوا يتوهمون أنهم قادرون على العبث بمصر".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن قنوات الإخوان والجزيرة يعملون الآن على تزييف كم كبير وهائل من الفيديوهات القديمة التى كانت تؤيد الدولة المصرية ويقومون بتركيب أصوات تحمل هتافات بذيئة، مشددًا على أن وعى المصريين جعلهم يرفضون كافة أساليب الإخوان المفضوحة والمكشوفة.



واستعرض "الإبراشى"، بعض هذه الفيديوهات المفبركة لقناة الجزيرة، وعلق قائلًا:"الكذب المفضوح عنوانهم"، مشددًا على أن هذه الفيديوهات كلها تؤيد الدولة المصرية وجيشها ورغم ذلك قامت القنوات المفضوحة بفبركتها وتركيب أصوات عليها لا علاقة لها بالوطنية المصرية.



وقارن "الإبراشى"، الفيديوهات الأصلية التى تشيد بالرئيس السيسى والقوات المسلحة بالفيديوهات المفبركة، وأوضح كيفية تم التلاعب بها من خلال بعض البرامج الحديثة ليتم عرضها على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان.







فضح الإعلامي وائل الإبراشي، قناة الجزيرة القطرية واتباعها من ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنهم يفبركون العديد من الفيديوهات الآن من أجل تشويه صورة الدولة المصرية، التي تعمل تطوير العشوائيات، وتابع: "تفتح قناة الجزيرة توهمك أن كل مواطن مستني اللودر يدخل عليه".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم استغاثة المواطن المصري من العشوائيات، إلا أن قناة الجزيرة والإخوان، يعملون على تصوير الأوضاع بالداخل المصري على أساس أنه هدم جماعي لمنازل المصريين، مشددًا على أن ما يتم ترويجه لا يصدقه إلا عقل الجماعة الإرهابية، وتابع: "فكرة إعادة العبثية والفوضى من جديد انتهت".



وشدد "الإبراشى"، على أن الإخوان وقناة الجزيرة لا يملكون إلا اختلاق الفيديوهات الكاذبة من أجل تأجيج الأوضاع، ويوهمون متابعيهم أنهم يريدون الخير لمصر، وتابع:" هم لا يريدون الحل هم يريدون خلق أزمة من أجل هدم الدولة"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو من قضى على الجماعة الإرهابية ونبذها وفضح أمرها.



واستعرض "الإبراشى"، فيديو للمواطن محمود محمد عبدالباقي مقيم بروض الفرج بعزبة الصفيح، وهو يشيد بجهود الدولة في تطوير العشوائيات وكيف أنها انتقل إلى سكن آدمى، الآن وانه لا صحة لما تردده قنوات الإخوان والجزيرة.

