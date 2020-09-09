البنك المركزي: تلقينا صدمة كورونا نيابة عن المواطن

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، موضحًا ان صندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري فى الإصلاح تجربة.



وأضاف طارق عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومتبقي 6 مليارات سنحصل عليهم.



وأوضح محافظ البنك المركزي أن، الاحتياطي النقدي فى مصر يزيد عن 38 مليار دولار، مؤكدًا أن 5.6 % معدل نمو الناتج المحلى فى مصر، لافتا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.2 مليار جنيه لـ 114 ألف شركة.

