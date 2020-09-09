أحمد حلمي عع إسعاد يونس.. "سعادة من صاحبة السعادة"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان احمد حلمى، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".

حيث ظهر "حلمي" في الصورة من كواليس تصوير حلقته مع برنامج "صاحبة السعادة"، وعلق على الصورة قائلاَ:" سعاده.. من صاحبه السعاده ".

يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي، عرض له في السينما فيلم "خيال مآتة"، وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي

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