أحمد حلمي عع إسعاد يونس.. "سعادة من صاحبة السعادة"

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شارك الفنان احمد حلمى، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".



حيث ظهر "حلمي" في الصورة من كواليس تصوير حلقته مع برنامج "صاحبة السعادة"، وعلق على الصورة قائلاَ:" سعاده.. من صاحبه السعاده ".



يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي، عرض له في السينما فيلم "خيال مآتة"، وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي

