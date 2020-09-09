أحمد حلمي عع إسعاد يونس.. "سعادة من صاحبة السعادة"
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:58 م
مصطفى فكيه
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شارك الفنان احمد حلمى، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".
حيث ظهر "حلمي" في الصورة من كواليس تصوير حلقته مع برنامج "صاحبة السعادة"، وعلق على الصورة قائلاَ:" سعاده.. من صاحبه السعاده ".
يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي، عرض له في السينما فيلم "خيال مآتة"، وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي
حيث ظهر "حلمي" في الصورة من كواليس تصوير حلقته مع برنامج "صاحبة السعادة"، وعلق على الصورة قائلاَ:" سعاده.. من صاحبه السعاده ".
يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي، عرض له في السينما فيلم "خيال مآتة"، وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي
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