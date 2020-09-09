لامبارد يتغنى بـ"هافيرتز": من الرائع وجود لاعب مثله في تشيلسي

قال مدرب تشيلسي فرانك لامبارد اليوم الأربعاء، إن لاعب الوسط الجديد كاي هافيرتز سيحصل على الوقت الكافي من أجل التأقلم مع الأجواء في ستامفورد بريدج حتى يتألق ويكون على مستوى التوقعات العالية.

وتعاقد تشيلسي مع لاعب الوسط الواعد هافيرتز من باير ليفركوزن منذ أيام بعقد لخمس سنوات وذكرت تقارير بريطانية أنه انضم مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (92.33 مليون دولار).

وسجل هافيرتز 46 هدفاً ومرر 31 كرة حاسمة في 150 مباراة مع ليفركوزن لكن لامبارد قلل من مستوى التوقعات العالية على اللاعب البالغ عمره 21 عاماً عندما يبدأ تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي أمام برايتون آند هوف ألبيون الإثنين المقبل.

وقال لامبارد لموقع النادي: "القدرة على التسجيل ومعرفة الأماكن الصحيحة للتحرك، وهو ما أجده في كاي.. يمكن أن يكون بالغريزة، لكن يمكن العمل أيضاً على تطوير ذلك".

وأضاف لامبارد الهداف التاريخي لنادي تشيلسي: "يجب أن ندرك أيضاً أنه صاحب موهبة شابة رائعة لكنه يجب أن يحصل على الوقت من أجل التأقلم حتى تظهر هذه المواهب".

وتابع: "وبذلك سنراه يقدم كل شيء نريده أن يقدمه فيما يتعلق بالتسجيل وصناعة الأهداف ونتمنى أن ترتفع هذه الأرقام، لكن يجب أيضاً أن نمنحه الوقت، فيما يتعلق بالموهبة فإننا نملك لاعباً رائعاً".

واعتبر لامبارد أنه من الرائع وجود لاعب مثل هافرتس في تشكيلته.

وقال مدرب تشيلسي: "من المثير للمدرب امتلاك لاعب يستطيع اللعب في عدة مراكز ويريد أيضاً اللعب في مراكز مختلفة، إنه صاحب موهبة عند الاستحواذ على الكرة ومبدع فيما يتعلق بالتسجيل وصناعة الأهداف كما يملك قوة بدنية فيما يتعلق بالركض والتحرك داخل الملعب".