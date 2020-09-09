كندة علوش تطلب من متابعيها التبرع لـ ضحايا السودان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طالبت النجمة السورية كندة علوش، جمهورها بالتبرع لـ ضحايا فيضانات السودان، وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث علقت "علوش" على الفيديو التى نشرته وقالت: "نداء عاجل لإغاثة منكوبي فيضانات السودان آلاف الأسر باتوا بلا مأوى ويحتاجون للمساعدة العاجلة نتيجة الفيضانات المفاجئة دعمك الآن ضروري جدًا لتقديم الإغاثة العاجلة لأكبر عدد ممكن وتأمين الحماية والإيواء للأشخاص والأسر الأكثر ضعفًا".

تستعد الفنانة كندة علوش لحكاية جديدة ضمن مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "ضي القمر"، والذى يتولى إخراجها المخرج أحمد حسن، ومن المقرر انطلاق تصويرها الأسبوع المقبل.

و تناقش حكاية "ضي القمر" ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين.
كندة علوش تطلب من متابعيها التبرع لـ ضحايا السودان
كندة علوش تطلب من متابعيها التبرع لـ ضحايا السودان

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