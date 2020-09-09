صلاح عبدالله برفقة شريف عرفة في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان صلاح عبدالله جمهوره بأحدث جلسة تصوير له ، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر صلاح عبدالله بالصورة برفقة شريف عرفة وعلق قائلاً : أمس مع العبقري شريف عرفة وحديث الذكريات عبر ممر البدايات ، صلاح : يا متغيرتش خالص يا شريف ، شريف : بس انت اتغيرت يا صلاح.



وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".



وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

