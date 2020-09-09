أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
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عاودت العقود الآجلة للنفط ارتفاعها الأربعاء لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، لكن تجدد تنامي إصابات كوفيد-19 في بعض الدول قوض الآمال في تعاف مطرد للطلب العالمي.

وتقدم خام برنت 1.01 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.79 دولار للبرميل. فقد خام القياس أكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء لينزل عن 40 دولارا للمرة الأولى منذ يونيو .

وزاد الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 3.5 بالمئة ليغلق على 38.05 دولار للبرميل، بعد أن نزل حوالي ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

رفع ذلك الخامين القياسيين من مستويات الثلاثاء قُرب أقل سعر في ثلاثة أشهر. وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بعد أن قلصت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر، مما يعد مؤشرا على طلب ضعيف.

 

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