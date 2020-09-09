إنچي علاء ويوسف الشريف يشاركان جمهورهما

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شاركت الكاتبة إنچي علاء جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إنچي بالصورة برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات منها تعليق الفنانة هبة مجدي وكتبت "جميلة جداً " وردت عليها إنجي قائله :" حبيبتي يا هبة انتي اللي جميلة".



يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

