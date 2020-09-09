إنچي علاء ويوسف الشريف يشاركان جمهورهما

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

شاركت الكاتبة إنچي علاء جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إنچي بالصورة برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات منها تعليق الفنانة هبة مجدي وكتبت "جميلة جداً " وردت عليها إنجي قائله :" حبيبتي يا هبة انتي اللي جميلة".

يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أخبار تهمك

من أجل المشاركة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ حوالي 4 ساعات

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ ساعة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 9 ساعات

حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

10:04 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟