المصريين صرفوا 724 مليار جنيه فوائد في 5 سنوات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن المصرين لديهم ثقة كبيرة في القطاع المصرفي خاصة بعد عملية الاصلاح الاقتصادي لتحق نمو بنسية ٢٠١% خلال الفترة من ٢٠١٤ الي ٢٠١٩ لتصل الي ٤.٦ تريليون جنيه.









واضاف "عامر" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامح على مسؤوليتي المذاع على قناة صدي البلد، أن البنوك قامت بدعم المواطنين في عملية الاصلاح الاقتصادي بصرف فوائد بقيمة ٧٢٤ مليار جنية خلال الفترة من ٢٠١٤ الي ٢٠١٩ لصالح ٦ مليون اسرة.









واوضح، أن إجمالي حجم مشتريات شهادات ذات عائد ١٦%، وصل الي ٣٨٠ مليار جنيه منذ طرحها وحتي الان.