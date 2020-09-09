إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أغلقت لجان انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، في التاسعة من مساء اليوم الاربعاء، وبدأت أعمال الفرز، بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت على المقعد الفردي في 532 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأجريت انتخابات الإعادة على المقعد الفردي في 481 مركزا انتخابيا، يضم 532 لجنة فرعية، بين كل من: نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد سليمان سرور، ووكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، المرشح المستقل.

وأكدت المحافظ، في بيان له، أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ "مليون و875 ألف و726مواطنًا" ممن لهم حق الاقتراع في 481 مركز إنتخابي يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركزًا انتخابيا يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف، و52 مركزا انتخابيا يضم 58 لجنة بمركز بني سويف، ومركز انتخابي واحد يضم لجنتين بشرق النيل ببني سويف، و30 مركزًا انتخابيا يضم 56 لجنة بناصر، و61 مركزًا إنتخابيًا يضم 61 لجنة بسمسطا، و52 مركزًا انتخابيًا يضم 58 لجنة باهناسيا، و68 مركزًا انتخابيًا يضم 72 لجنة في ببا، و100 مركزًا انتخابيًا يضم 100 لجنة بالفشن، و65 مركز انتخابي يضم 72 لجنة بالواسطى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة الجولة الأولى للانتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، والتي أسفرت عن مقعدين "فردي" فاز بهما: أحمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل، مرشحا حزب مستقبل وطن، كما فاز بالمقاعد الثلاث المخصصة للمحافظة بقائمة الصعيد، كل من: احمد أبوهشمية، رجل الأعمال المعروف، ونادر يوسف نسيم، رئيس مجلس إدارة معهد العلوم الإدارية، ود.حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف.
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)
إغلاق اللجان وبدء فرز أصوات إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)

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