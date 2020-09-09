حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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يواصل حي الهرم بقيادة اللواء خالد عصر، رفع كفاءة الشوارع، من خلال تجريدها وتركيب بلاط الانترلوك، وتغيير الإنارة التالفة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقامت إدارة الإنارة بمراجعة أعمدة الإنارة بمنطقة حدائق الاهرام القديمة، وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وتركيب لمبات إنارة بديلة للتالفة، وجاري المرور والمتابعه لرفع كفاءة الليدات. 

وفي هذا الإطار، تم إستكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع المجزر الآلي من اللبيني هرم، وذلك ضمن خطة الحي لتطوير بالمناطق العشوائية والغير مخططة، ورفع كفاءة الطرق للظهور بالمظهر الحضاري اللائق ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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وفي سياق آخر، تكثف محافظة الجيزة، من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية، التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أى أعطال بها. 

كما شدد المحافظ، على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار بكافه الشوارع. 

كما كلف المحافظ بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور، مشيرًا أنه تم تحديد عددًا من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها اثناء هطول الامطار شملت المتحف المصرى الكبير واسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع منازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء والمنيب والرماية والكيت كات وتقاطع شارع الهرم مع اللبينى وأمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن.

وشدد المحافظ على كافه الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كافة المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد اى نواقص فى المعدات والآلأت وإحلال المتهالك منها موجها مديرية الرى بسرعة الإنتهاء من ترميم واصلاح وتطهير مخرات السيول بحد أقصى نهاية الشهر وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة على المخرات وسرعة إنتهاء أعمال رصف الطرق على جانبى المخرات من خلال مديرية الطرق موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الأعمال ورفع ناتج أعمال التطهير أولًا بأول. 
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة
حي الهرم يواصل رفع كفاءة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة

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صيانة حي الهرم الطرق أعمدة الانارة

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