رئيس البورصة يوضح نظام عمل "بورصة السلع" وفوائدها لصغار للتجار (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن بورصة السلع هي سوق يسمح للمزارعين والتجار المهتمين بتجارة السلع بوضعها في احد المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين والتجارة الخارجية، وسيتم تنظيم البيع والشراء من خلال شاشات التداول بشكل الكتروني.

وتابع "فريد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هذه البورصة ستساهم في وضوح القيم المضافة الخاصة بالسلع بشكل أكبر، خاصة أن المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين سيتم ربطها الكترونيًا، لافتَا إلى أن هذه البورصة تنظم سوق تداول السلع القابلة للتخزين.


أعلن على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، وذلك بهدف توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وفي هذا السياق، قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن بورصات السلع والعقود الاجلة والمستقبلية هي اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع الأساسية بتوقع السعر المستقبلي للمنتج وتكون هذه العقود بمثابة التزام بين طرفين يتيح تداول السلعة في تاريخ مستقبلي (قبل موعد التسليم) بالسعر المتفق عليه في لحظة إنشاء العقد.



وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أن السلعة الأساسية للعقد الاجل أو المستقبلي يمكن أن تكون أي أصل مثل حقوق الملكية أو سلعة أو عملة أو دفع فائدة أو حتى سند أما المشتقات المالية فهي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية السلع الدولية كالذهب والنفط والمعادن والقمح والزيت والسكروالحبوب ووغيرها وممكن ان تكون الأصول المالية التى تشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات.




وأضاف الخبير، أن المشتقات المالية تساعد على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية بشكل أقل تقيدا مثل الكمبيالة والتى علي سبيل المثال يمكن سداد قيمة معينة لشخص فى نهاية حلقة مكونة من 100 شخص.

ومن أهم فوائد بورصة العقود الآجلة والمشتقات هي القضاء علي الممارسات الاحتكارية لكبار التجار واتاحة الفرص أو عرض منتجات صغار التجار لسلعهم والتي من شأنها تحسين مستوى المنتجات والدخول في منافسة في الجودة والسعر واعادة تسعير السلع والخدمات مع تحسين المستوى حتى تكون على مستوى السلع العالمية.



ومن ضمن الفوائد أيضا سهولة التعامل مع الأسهم والسندات الدولية والمحلية وإتاحتها لصغار المستثمرين أو لشرائح جديدة وليست فقط للمؤسسات المالية الكبيرة فضلا عن سهولة دخول وخروج المستثمرين فى المشتقات المالية وتعظيم عوائد الاستثمار.

وأشار الخبير أن من أهم وظائف البورصة السلعية هي ضبط إيقاع السوق وتحقيق ‏شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب.



وتابع، من ضمن أهداف هذه البورصة أيضا محاربة ‏ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجارى والحفاظ ‏على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية مثل القطن ‏والقمح والسكر والأرز.

ويجب علي اللجنة المعنية ببورصة العقود الآجلة مراعاه التحديات التى تواجه تلك الآلية ‏الجديدة الأمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة والتوعية ‏ووضع المزيد من القواعد المنظمة‎، كما يجب أن يكون هناك آلية لتغطية المخاطر ‏الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود ووجود إجراءات لحماية السوق من التلاعب عن طريق ‏تلك الآلية وأن يكون هناك ترخيص لشركات الوساطة ‏في العقود.

و يتكون هيكل ملكيه مصر الماقصه الحالي للاسهم المصريه علي هذا النحو 35% الي البورصه و15 % لشركات التداول و50% للبنوك ولن يتعير هذا الهيكل كثيرا في حاله اضافه بورصه العقود.

أخبار تهمك

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 35 دقيقة

ساري يصدم يوفنتوس

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

منذ نصف ساعة

حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عقبة جديدة تمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

08:30 م

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟