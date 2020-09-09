"عامر": صندوق النقد يتخذ الإصلاح المصري تجربة يحتذي بها أمام العالم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر قدمت فوائد من 2014 إلى 2019 بلغت 247 مليار جنيه إلى 6 ملايين أسرة، مشيرًا إلى أن هناك 2.1 تريليون جنيه في الفترة نفسها قيمة الشهادات في البنوك.

وأضاف عامر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن 380 مليار جنيه قيمة شهادة الـ15 %، وكل الإصلاحات كان هدفها الحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وتعهدنا بأن كل من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى.

واستكمل حديثه، أن البنك المركزي دعم مبادرة الصناعة، بالإضافة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بدعم 114 ألف شركة، بـ202 مليار جنيه، وتم دعم القرى أيضًا عن طريق الجمعيات الأهلية بمنحها 40 مليار جنيه، ووصلت لـ4 مليون مواطن.

واستطرد محافظ البنك المركزي، أن مستويات التضخم انخفضت من 34 % إلى 5 %، ومبادرة التمويل العقاري في 2014 وصلت مبلغ 20 مليار جنيه، بينما إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص في 2014 كانت 24 مليون مواطن، بينما حاليًا وصلت 27 مليون مواطن وهو ما يعني توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال هذه الفترة، موضحًا أن البطالة تنخفض رغم أنها زادت في أيام كورونا لـ700 ألف.

وواصل حديثه، أنه منذ 2014 والأجور في الموازنة ارتفعت من 178 إلى 290 مليار جنيه، والبنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، وصندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي تجربة يحتذى بها أمام العالم، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومتبقي 6 مليار دولار سنحصل عليهم.

واختتم طارق عامر، تصريحاته، أن آداء مصر في التنمية الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى يسير بشكل جيد للغاية، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.6 % في مصر.

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