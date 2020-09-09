ضابط شرطة يحول احتجاجات باعة سوق بالإسكندرية لهتاف "تحيا مصر" (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:07 م
ضابط الشرطة
ضابط الشرطة
Advertisements
تناقل رواد  مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط بشرطة المرافق بالإسكندرية، أثناء محاولته السيطرة على احتجاجات عدد من الباعة الجائلين بسوق السبع بنات على حملة لشرطة المرافق.

وخلال حملة المرافق التي قادها اليوم، العميد أحمد حبيب، تمكن الضابط من تحويل اعتراض بعض الباعة، إلى مظاهر وهتافات "تحيا مصر" وأنتهت الأزمة، وأكملت الحملة مهمتها، خاصة ان الهدف الرئيسى كان مواجهة الإشغالات التي كانت تعيق المرور حول السوق، والذى كان محل انتقاد دائم من مواطني المنطقة.

فيديو ضابط الشرطة الذي انتشر عبر صفحات "فيسبوك" لاقي اعجاب وإشادة جميع نشطاء مواقع التواصل، إلا أن قناة الجزيرة الإرهابية قد روجت للفيديو باعتباره مظاهرة لعدد من المواطنين ضد قرارات الدولة، وهو ما فضحه أهالى الإسكندرية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضابط سوق بوابة الفجر الإسكندرية احتجاجات

أخبار تهمك

ساري يصدم يوفنتوس

منذ ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة جديدة تمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ ساعة و نصف

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"حمل مسنا وعبر به الطريق".. تعرف على "الضابط الشهم" بشارع الهرم

التحفظ على 32 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بشرق الإسكندرية (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

08:30 م

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟