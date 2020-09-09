"عامر" يكشف حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:21 م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
محمد عصام
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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك تعهد من مجلس ادارة البنك المركزي بتحقيق مكاسب للمستثمرون في الجنيه المصري عن باقي العملات فيما بينهم الدولار.

واضاف" عامر" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع علي فضائية صدي البلد، انه يتوقع أن هناك مزيد من التراجع لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفتر  المقبله بعدما هبط بنسبة 1.4 % من بداية العام وحتي الآن، مشيرًا إلي أن هذا الهبوط دون تدخل البنك المركزي وبسبب عوامل السوق.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

واضاف عامر أن مصر من ضمن البلاد التي ستواصل تسجيل معدلات نمو اقتصادي كبير بعد الصين، بدعم من الاستثمارات وليس الإستهلاك لأول مرة.

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