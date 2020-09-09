برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





ووفقًا لتقارير حسب "سكاي سبورت"، إن ممفيس ديباي اتفق مع نادي برشلونة على كل البنود الشخصية في الساعات الماضية، ويتبقى فقط الاتفاق مع النادي الفرنسي لإتمام الصفقة.





وقد أكد جان ميشيل أولاس رئيس ليون في تصريحات صحفية، إن ديباي سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل، ونفى إمكانية رحيله خلال الميركاتو.





يذكر أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة هو من طلب التعاقد مع ديباي، حيث يرى بأنه سيكون إضافة قوية للفريق الكتالوني بالموسم الجديد.



