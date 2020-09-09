البنك المركزي: اتفقت مع وزارة المالية على مضاعفة قيمة مبادرة دعم الشركات لـ 200 مليار جنيه

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:07 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد عصام
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قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن  البنك المركزي اتفق مع وزارة المالية علي مضاعفة حجم الاموال المخصصة  لمبادرة اقتراض  الشركات العاملة في  القطاعات الاقتصادية المختلفة  بسعر عائد 8% متناقص من  100 مليار جنيه إلي 200 مليار جنيه.

واضاف عامر خلال تصبرنامج على مسؤوليتي  مع الإعلامي أحمد موسي، أن المبادرة  100 مليار جنيه تم استهلكها بالكامل  خلال الفترة من أبريل إلي يونيو، وتهدف لاقراض الشركات  من أجل الحفاظ علي العماله، واستمرار صرف المرتبات خلال أزمة كورونا وشراء معدات والالات لتحديث خطوط الانتاج.

واشار"عامر"، إلي أن البنك المركزي نجح في حذف 18 عميل من قوائم السلبية لإتاحة اقتراضهم دون قيود ضمن خطط البنك المركزي للتغلب علي ازمة كورونا.

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