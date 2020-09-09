أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر يشيدون بفتح تحويلات لكلية الحاسبات والمعلومات لتقليل اغتراب أبنائهم

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اشاد اولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر الذين التحقوا بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى،فى عدد من الجامعات بالمحافظات،بقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات على الموافقة على بدء الدراسة العام الجديد بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة من خلال فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب البحر الأحمر.



ومن جانبه أكد الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ان هناك جهود كبيرة تبذل من المجلس الأعلى للجامعات لافتتاح كلية الالسن بالغردقة لقبول تحويلات الطلاب وتقليل الاغتراب لطلاب البحرالأحمر.



وأوضح الغرباوى،ان الجامعة تسابق الزمن لانهاء تجهيزات كلية الألسن لاستقبال الطلاب بدعم من المجلس الاعلى للجامعات.



وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى،ان كليتى الألسن والذكاء الاصطناعى بالغردقة جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد فى العام الدراسى الجديد بتكلفة وصلت نحو 140 مليون جنية



وتابع الغرباوى،انه تمت الموافقة على فتح 4 اقسام لغات لتدريس اللغات الايطالية والروسية والالمانية والانجليزية بكلية الألسن بمدينة الغردقة والتى تستعد لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى المقبل.



مؤكدا ان كليات جامعة جنوب الوادى فرع الغردقة ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع ومتطلبات سوق العمل والامكانيات المادية والبشرية والمشروعات التى تشتهر بها محافظة البحرالأحمر حتى يتاح للطلاب الدراسة النظرية والتدريب العملى والتطبيقى واهم هذة الكليات هندسة التعدين والطاقة



فيما أكد الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة،ان المساحة الاجمالية لفرع الجامعة بالغردقة 500 فدان تم انشاء كليتى الحاسب الالى والذكاء الاصطناعى والألسن.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".