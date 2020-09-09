ليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم "غرام الأفاعي"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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استعادت الفنانة ليلي علوي ذكريات فيلم "غرام الأفاعي" ، حيث نشرت مجموعة من صور الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله :"الحياة بشكل عام والحب والعلاقات بشكل خاص ، قصة كبيرة ومتلخبطة ومتشابكة مش سهلة ومش بسيطة".

وتابعت : مهجة من فيلم "غرام الأفاعي" رغم ذكائها إلا إنها عملت أخطاء كبيرة ونالت نهاية قاسية وقوية ، قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين، فيلم "حظر تجول"، الذي يشارك إلهام شاهين ببطولته ، كلاً من أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي، إسراء صبري، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.

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