431 مليار دولار دخلت مصر من الأسواق الدولية خلال فترة "السيسي".. (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:47 م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
داليا الحسين
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كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" "الرئيس السيسي كان يجتمع معي أسبوعيا، وطلب مني خطتين إحداهما قصيرة المدى والأخرى طويلة"، مضيفا "بعدما حدث استقرار سياسي، وأصبحت هناك ثقة بين الرئيس والشعب تمكنا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وتابع "البنك المركزي يتحمل مسؤولية الإصلاح الاقتصادي، 431 مليار دولار دخلوا لنا خلال فترة الرئيس السيسي من الأسواق الدولية"، مردفا "260 صندوق استثماري دولي يشترون الجنيه المصري لثقتهم في استقراره، وهو ما ساهم في دخول 18 مليار دولار".

وفي وقت سابق، كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو الذي سبقه.

وقال: إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2020.

وحول المعدل السنوي للتضخم، أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.

ولفت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو 2020 من 4.7% في مايو.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي، منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما أشاد رئيس الوزراء بأداء القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.

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