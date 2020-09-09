حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

أكدت تقارير صحفية، أن فريق بيراميدز انضم لسباق التعاقد مع كريم طارق جناح فريق بتروجيت المعار لصفوف طلائع الجيش.

 

وأشارت التقارير، إلى أن فريق بيراميدز دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية لاقناعه بالانتقال لصفوفه.

 

ويبحث كريم طارق عن فريق جديد خلال الموسم المقبل، حيث استقر على مغادرة طلائع الجيش وأبلغ إدارة الفريق العسكري بهذه الخطوة.

 

وارتبط اسم كريم طارق بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية، واللذان ابديان اهتمامهما بضمه بعد المستوى المميز الذي يقدمه.

 

ويعيش كريم حالة من التألق في ظل المستويات الفنية التي قدمها وانضمامه لصفوف منتخب مصر في الفترة الماضية.

أخبار تهمك

مفاجأة.. ليون يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

حقيقة رحيل أجايي عن الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عقبة جديدة تمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ 37 دقيقة

فايلر يُفاجيء كهربا بقرار سعيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ليفربول لا يرغب في رحيل كوتينيو عن برشلونة لسبب خفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يلتقي قائد القوات البحرية ومدير شركة ديمى البلجيكية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

07:30 م

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

04:24 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟