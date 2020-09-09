حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

أكدت تقارير صحفية، أن فريق بيراميدز انضم لسباق التعاقد مع كريم طارق جناح فريق بتروجيت المعار لصفوف طلائع الجيش.

وأشارت التقارير، إلى أن فريق بيراميدز دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية لاقناعه بالانتقال لصفوفه.

ويبحث كريم طارق عن فريق جديد خلال الموسم المقبل، حيث استقر على مغادرة طلائع الجيش وأبلغ إدارة الفريق العسكري بهذه الخطوة.

وارتبط اسم كريم طارق بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية، واللذان ابديان اهتمامهما بضمه بعد المستوى المميز الذي يقدمه.

ويعيش كريم حالة من التألق في ظل المستويات الفنية التي قدمها وانضمامه لصفوف منتخب مصر في الفترة الماضية.