ننشر تفاصيل خطة وزارة التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:46 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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مجموعات تقوية للطلاب ستكون اختيارية في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية، بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب؛ وتلبية متطلبات العملية التعليمية،ويتم تحديد مقابل مادى مناسب..بهذة الكلمات أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه سيتم مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إستعدادها لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية عن طريق مجموعة من الإجراءات الخاصة والتي تتمثل في إعادة مجموعات التقوية للطلاب في المدارس الرسمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل بإشراف المدرسة، وأن تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي سيكون بإشراف الإدارة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تقرر تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة، وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

كما أعلن وزير التربية والتعليم انه من المقرر ان تكون نسبة المعلم من أرباح المجموعات الدراسية تساوي 85% من إجمالي الحصيلة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الخطوات التي تحقق مصلحة أبنائنا الطلاب، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستنظم مشروعا لتجريم الدروس الخصوصية ومراكزها وفرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

وأكد الدكتور طارق شوقى في وقت سابق، أن نظام التعليم الجديد سيقضى نهائيا عن الدروس الخصوصية، إذ يعتمد النظام الجديد على الفهم والابتكار وسيبتعد عن الحفظ والتلقين، إذ أن الدروس الخصوصية تعتمد على تحفيظ الطالب.

وأضاف شوقي أن الوزارة تسعى إلى ضبط جودة العملية التعليمية، وهناك محاولات حثيثة لضبط جودة المنتج التعليمي.

وأشار الي إن الوزارة تعمل على إعداد مكتبة تفاعلية للطلاب بحيث يتم إعداد كل الكتب في كل الصفوف الدراسية وسوف يتم تحويلها بشكل تفاعلي.

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