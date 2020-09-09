أحمد موسى عن تسهيلات التصالح بمخالفات البناء: "إيه الجمال ده" (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:45 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى رئيس الوزراء بعد المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن تسهيلات في مخالفات البناء، قائلا: "لازم أسقف زي ما قولت".

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد، اليوم الأربعاء "لم يحدث مد لمهلة التصالح، لكن رئيس الوزراء منح الفرصة لتقديم طلبات التصالح، حتى في حالة عدم استيفاء المستندات مع مهلة شهرين لاستكمال الأوراق"، معلقا "إيه الجمال ده، دولة محترمة عظيمة بتسمع للناس والشعب".
وأضاف "لم يعد هناك تعقيدات في إجراءات التصالح وفقا للإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي".

وفي ذات السياق ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإسراع للتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري، معقبًا: "خلينا نساعد بعض في غلق هذا الملف الذي نعاني منه منذ اكثر من 40 عام".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الشكاوى من المواطنين من كثرة المستندات المطلوبة للتصالح، وعدم القدرة على استيفاءها، ورفض جهة التصالح استلام المستندات الغير مستوفاة، مع شكاوى البعض من المغالاة في قيمة التصالح بالمحافظات.

وتابع رئيس الوزراء، أن المحافظات لم تضع قيمة التصالح بصورة جزافية، ولكن في ضوء تكرر هذه الشكاوى كان هناك توجيه مستمر للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الاولية من اللجان، موضحًا أنه من الوارد أن تكون هناك أماكن شديدة التميز، ولكن الاهالي بها بسطاء وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، منوهًا بأنه حدث تخفيض لقيمة التصالح من 10-30% ببعض المحافظات.

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الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء قيمة التصالح الدولة الإعلامي أحمد موسى

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