الأمن يضبط والدها.. حقيقة فيديو طفلة تقود تريلا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:46 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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أوضح مصدر أمنى حقيقة الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة نقل، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة تم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الإجتماعى، وقد تم تحديده وضبطه.

وأشار والد الفتاة بأنه كان يقوم بتعليم إبنته القيادة على السيارة قيادته، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية لتعريضه حياة إبنته والمواطنين للخطر وعرضه على النيابة.

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قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأمورية قانونية وفنية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال.. حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى إنتظام العمل بالمشروعات القومية إستمرارًا لمسيرة التنمية التى تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

هذا وقد تم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد إنتظار ومظله لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية.

حيث لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من العاملين بالمدينة، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.. ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى إستخراج أوراقهم الثبوتية.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين، وإحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى.

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قيادة فيديو طفلة سيارة نقل

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