أحمد موسى: طارق عامر قاد البنك المركزي في ظروف صعبة (فيديو)



وقال: إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2020.



وحول المعدل السنوي للتضخم، أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.



ولفت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو 2020 من 4.7% في مايو.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي، منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.



كما أشاد رئيس الوزراء بأداء القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن البنك المركزي المصري، مر بمرحلة صعبة للغاية قبل أن يتولى طارق عامر محافظ البنك الذي نجح في التصدي لها، موضحًا أنه كان يمتلك تجارب واعدة وناجحة ليعبر إلى بر الأمان.وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الحرب الاقتصادية التي واجهتها مصر، نجح طارق عامر محافظ البنك المركزي، في مواجهتها بنجاح، وأنقذ بخطته البنك المركزي وانهيار الجنيه المصري.واستكمل حديثه، أن مصر لا يوجد بها على الإطلاق نقص في السلع، وطارق عامر محافظ البنك المركزي استطاع القضاء على السوق الموازية للبنوك.وفي وقت سابق، كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو الذي سبقه.