زراعة الفيوم ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر للمزارعين

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قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عقدت ادارة المحاصيل السكرية بالمديرية اليوم الأربعاء ندوة ارشادية موسعة عن محصول بنجر السكر بقاعة الارشاد بادارة اطسا الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالمزارعين والتواصل والتواجد معهم في الحقول لحل مشاكلهم



وذلك بحضور المهندس أيمن يوسف مدير عام ادارة المحاصيل السكرية والدكتور كرم عبد الصادق مدير محطة بحوث المحاصيل السكرية بطامية والمهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة الزراعية بمركز إطسا والمهندس خالد ابو بكر مدير عام الزراعة بمصنع السكر بالفيوم ومهندسي المحاصيل السكرية بالادارة والمصنع ولفيف من مزارعي بنجر السكر



وتناولت الندوة عن اهمية المحصول الاقتصادية لارتباطه بالسلعة الاستراتيجية الهامة وهي السكر كما تناولت الندوة التوصيات الفنية الهامة لحصول المزارعين علي اعلي انتاجية واعلي نسبة سكر كما تناولت الندوة اهم المشاكل التي واجهت المزارعين اثناء توريدهم للمحصول للمصنع خلال الموسم وامكانية حلها



وتناولت الندوة ايضا الحديث عن الأسس العلمية والتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بإنتاجية محصول بنجر السكر، ومنها:

1- إعداد الأرض للزراعة. 2- الحرث العميق 3 حرثات متعامدة، وتنعيم التربة، مع مراعاة التسوية بالليزر.

3- التخطيط بمعدل من 12 إلى 14 خط في القصبتين، والزراعة فى جور على مسافات من 15 إلى 20 سم بواقع من 3 -4 بذور على عمق 1-2سم، ثم يتم الري وتكون رية الزراعة غزيرة، بحيث تتشبع الخطوط تماما وتصرف المياه الزائدة في نفس اليوم. 4- ترقيع الجور الغائبة بتقاوى من نفس الصنف.5- الخف تتم عندما تكون الأرض بها نسبة رطوبة، حيث يترك نبات واحد فى الجورة، وتتم بعد من 4 إلى 6 أسابيع من الزراعة عندما تصل النباتات إلى 4 - 5 أوراق حقيقية.6- لا يفضل إضافة السماد البلدى قبل زراعة محصل البنجر، حيث أنه يحتاج لوقت طويل للتحلل فيعطى مجموع خضرى كبير.7- يفضل إضافة من 100 - 200 كجم سماد سوبر فوسفات ومن 80-120 وحدة أزوت بمعدل 4 شكاير يوريا على دفعتين، الأولى قبل رية المحاياة، والثانية قبل الرية التي تليها، مع مراعاة الإنتهاء من التسميد الأزوتي خلال 90 يوم من الزراعة.

8- من العناصر التى يحتاج لها بنجر السكر، عنصر البورون ويؤدى نقصه إلى ظهور مرض عفن القلب الأسود، كما أن إضافته تزيد من نسبة السكر حيث يساهم فى الإسراع من إنتقال السكروز إلى الجذور، وبالتالي يساهم فى زيادة نسبة السكر، ويراعى أن تتم إضافته في صورة سماد ورقى قبل الحصاد بحوالى 45 إلى90 يوم.

9- يراعى إحكام الري بداية من رية المحاياة وحتى الحصاد، على ألا تزيد مدة الفطام عن 20 إلى 30 يوم، حيث يحتاج النبات إلى 7-8 ريات خلال فترة حياته.

10-يحتاج البنجر إلى 3 عزقات، الأولى خربشة حول الجذور لسد الشقوق والتخلص من الحشائش، والثانية تتم قبل عملية الخف بالترديم الجزئى حول الجذور، والثالثة تتم بخرط جزء من الريشة البطالة إلى العمالة لتصبح النباتات فى منتصف الخط.

11- يتم تقليع محصول البنجر بعد 180 إلى 210 يوم، ويجب أن يتم التوريد عقب التقليع والتنظيف بفترة لا تزيد عن 48 ساعة من التقليع.



وشددت الندوة على أهمية مكافحة الحشائش حيث انها تنافس النباتات على الماء والغذاء، وتؤدى إلى تناقص الإنتاج ومكافحة الآفات الحشرية، دودة ورق القطن وذبابة أوراق البنجر، ومقاومة الآفات المرضية حيث يظهر بعمر النباتات من 3-4 شهور، بالمكافحة



وقد تم فتح باب المناقشة مع السادة المزارعين للاجابة علي اسئلتهم

وتم الرد على إستفسارات الحضور عن الأسس العلمية والتوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول البنجر لما له من أهمية كبيرة وايضا مشاكل النقل.

