يقوم بها مالك العقار.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:34 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد نية لمد فترة تلقي أوراق التصالح في مخالفات البناء بعد 309 وعلي جميع المخالفين سرعة تقديم الأوراق ودفع مقدم جدية التصالح والتي تبلغ 25% من القيمة الأجمالية للمخالفة.

وفيما يلي نرصد الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للتصالح في مخالفات البناء..

• صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح
• المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
• المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها..

• المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
• المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
• مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
• عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
• صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
• تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان.
• نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
• نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
• تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية آو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
• الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
• وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

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مخالفات البناء المستندات التصالح الأوراق

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