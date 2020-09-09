برلماني عن مخالفات البناء: "منظر الإزالة قد يكون قاسيًا لكنه مفيد" (فيديو)

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قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو مجلس النواب، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أرسل رسالة طمأنينة للمواطنين، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بشأن التصالح في مخالفات البناء.



وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يتمنى من رئيس الوزراء، مد عمل قانون التصالح، بسبب الزحام الكبير على الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة.



واستكمل حديثه، أن قانون التصالح بسيط وليس به أي تعقيد، لا سيما وأنه يخاطب مُقدم الطلب، مالك العقار أو الساكن، وما تسبب من بلبلة بشأن هذا القانون، بسبب حديث بعض المسئولين الذين يتحدثون بغير علم، ورئيس الوزراء كان حديثه اليوم شافيًا ووافيًا للرد على كافة الأمور التي أثيرت مؤخرًا.



وواصل عضو مجلس النواب، أن منظر الإزالة قد يكون قاسيًا بعض الشيء، ولكنه مفيد، لا سيما وأن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت المخالفين للتصالح خوفًا من الإزالة، والدولة لن تتقاعس عن تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن ملايين قرارات الإزالة كانت «مركونة في الأدراج»، والقانون هو عودة لهيبة الدولة.



واختتم تصريحاته، أن أغلب العقارات التي تمت إزالتها لا يجوز التصالح فيها، وهذا القانون للحفاظ على الجيل الحالي والقادم، ليجد مكانًا يليق بالسكن والمعيشة فيه.