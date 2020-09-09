عقبة جديدة تمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى لبيع نجم الفريق الإسباني الشاب سيرجيو ريجليون في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ومع ذلك فإن النادي لا يرغب في التخلي عنه بشكل نهائي.





وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد يعقد صفقة إنتقال ريجليون إلى مانشستر يونايتد بسبب رغبته في وضع شرط إعادة الشراء في عقده مع الشياطين الحمر.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع ريجليون البالغ من العمر 23 عامًا على رأسها أشبيلية الذي يرغب في إستعارة النجم الإسباني مرة آخرة بعد تألقه معهم في الموسم الماضي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد الإسباني يرغب في الحصول على حوالي 30 مليون يورور مقابل التخلي عن ريجليون في الصيف الحالي علمًا بأن مسئولي النادي الملكي لم يحسموا مصير النجم الإسباني حتى تلك اللحظة.