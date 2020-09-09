فرص عمل ..تعرف على شروط التقدم لوظيفة مهندس بمياه الدقهلية وطريقة التقديم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
بالدقهلية، حاجتها للتعاقد لشغل وظائف مهندس شبكات حاسب ثالث، مهندس برمجيات ثالث

جاء ذلك وفقا للاعلان رقم ( 4 ) لسنة 2020 عن حاجتها للتعاقد لشغل الوظائف مهندس شبكات حاسب ثالث
أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة ( اتصالات - حاسبات )، ويفضل أن يكون للمتقدم خبرة في ( Security or Routing and Switching ).


كما اعلنت تلشركة عن حاجتها لمهندس برمجيات ثالث
أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة ( اتصالات - حاسبات ) أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات تخصص ( علوم حاسب - نظم معلومات )، ويفضل أن يكون للمتقدم خبرة في المجالات التالية:
برمجة قواعد البيانات وتطبيقات أوراكل ( SQL-PL SQL Forms and Reports ).
برمجة وتطوير تطبيقات JAVA ( Core-EE Web Service - Spring Framework ).


واوضحت الشركة للشروط للتقدم أن يكون المتقدم من المقيمين بمركز ومدينة المنصورة فقط وفقًا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان، أن يكون المتقدم من الذكور فقط، ألا يزيد السن في 1 1 2021 عن (30 عامًا)، أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة المهندسين بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس هندسة فقط.

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات:
أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة، اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة، ان يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة

سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة، يتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة ( www.dkwasc.com.eg )، لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

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