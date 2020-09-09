البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب في أراضيها.

وأعربت الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مشددة على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء، أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في التفجير الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح في كابل.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن الانفجار الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في وقت مبكر من الأربعاء، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

وقال مدير المكتب الاعلامي لصالح، رضوان مراد: "حاول أعداء افغانستان استهدف النائب الأول للرئيس أمر الله صالح هذا الصباح"، مضيفا "لقد فشل هذا الهجوم الإرهابي، وصالح بخير".

ومن جهته، قال مساعد لصالح للوكالة، رافضا الكشف عن هويته، إن انتحاريا استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني عند مغادرته منزله متوجها الى العمل.

ووفقا لعبد الله، وهو صاحب متجر تحطمت نوافذ محله جراء الانفجار فقد اشتعلت النيرات في محل يبيع قوارير غاز، الأمر الذي أدى الى انفجار القوارير.

وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح، على حسابه في فيسبوك، يقول "اليوم حاول أعداء أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما"، بحسب رويترز.

وقال لرويترز إن قنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه، فيما أفاد مسؤولون بوزارة الصحة الأفغانية بأنه تم نقل جثتين و7 مصابين إلى المستشفى حتى الآن.

ويشار إلى أنه معروف عن صالح مواقفه المعادية لحركة طالبان، وسبق أن نجا من محاولة اغتيال في الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه، ما تسبب في مقتل 20 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وإصابة 50 شخصا آخرين.

ويأتي هجوم اليوم الأربعاء، فيما يفترض أن يبدأ فريقا مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبا محادثات سلام غير مسبوقة في قطر.

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