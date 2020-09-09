وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت بالغردقة

قال الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي، يعكفون الآن على وضع اللمسات النهائية للمعرض المؤقت لعدد من القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة في متحف الغردقة.





وأشار مبروك إلى أن القطع الأثرية التي تم اختيارها من كنوز الملك الذهبي للعرض بصفة مؤقتة في متحف الغردقة قد تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب وإبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.





وأضاف الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في المدينة السياحية الساحلية لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.





ويضم المعرض ١٠ قطع تم اختيارهم بعناية ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.



