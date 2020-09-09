في ذكرى ميلاده.. حكاية فنان بدرجة دكتور.. ما لا تعرفه عن أبو الفتوح عمارة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير أبو الفتوح عمارة، فهو من الفنانيين الذين تميزوا في الأدوار الثانوية فظهر في العديد من الأعمال ليؤدي دور سائق التاكسي أو البواب أو الفلاح الفقير، لكنه برع في تقديمهم.

ملامحه مصرية أصيلة، تشبه تلك التي نقشت على جدران المعابد المصرية، ورغم أنه لم ينل ولو في عمل واحد دور البطولة المطلقة أو حتى "سنيد" البطل.

ولد أبوالفتوح عمارة، في 9 سبتمبر 1931، بقرية إخطاب مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وهي نفس القرية التي ولد بها الشاعر الكبير نجيب سرور.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بامتياز، ورفض أن يكون معيدًا في المعهد ليتفرغ للتمثيل.

وسارت شقيقته فاطمة عمارة، على دربه، وشاركت في عدد من الأفلام منها "أضواء المدينة" مع الفنانة شادية حتى اعتزلت الفن في الثمانينات بعد زواجها وهجرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

سافر روسيا وحصل على شهادة الدكتوراة في الإخراج، رغم أنه الأول على دفعته، وحاصل على شهادة الدكتوراة، ورغم أيضا شهادة كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين بأنه "ممثل عبقري"، إلا أن الحظ لم يحالف "أبوالفتوح" ليحصل على مساحة كبيرة في أدواره، واكتفى بفتات المشاهد حبًا في التمثيل.

انحصر ظهوره على الشاشة في أدوار الفلاح، المواطن البسيط، القهوجي، الجرسون، وغيرها من الشخصيات التي تظهر على الشاشة لدقائق معدودة وربما أقل.

أمتدت مسيرته الفنية لـ 38 عامًا انحصرت ما بين عامي 1960 إلى 1998، قدم فيهم الأعمال السينمائية والتليفزيونية في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

نجح في اختيار أسلوبًا خاصًا لنفسه في طريقة نطقه للكلمات، فمخارج حروفه عكست شخصية بسيطة في فكرها ومستوى ثقافتها، الأمر الذي جعله يدخل في قلوب مشاهديه بعفوية.

ظهر مع النجم الكبير فريد شوقي، الذي كان دائم السؤال عليه، وكان يلزمه في مسلسلاته التليفزيونية الأخيرة مثل "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، والعرضحالجي".

أبهر يوسف شاهين، عندما أسند إليه دورًا لا يتعدى كلمات، فأسند إليه دور كبير في فيلم "العصفور".

رحلة أبو الفتوح عمارة في مجال الفن بدأت في ستينيات القرن الماضي، حتى رحيله في نهاية التسعينيات، شارك خلالها فيما يزيد عن 200 عمل فني على مدار أكثر من 35 عامًا، وكانت البداية من خلال خشبة المسرح، منها "عزبة بنايوتي، روض الفرج، البريمة، شارع محمد علي، الصعايدة وصلوا، إزاي الصحة".

شارك في عدد من الأفلام منها مع الفنان العالمي عمر الشريف في فيلم الأراجوز والمواطن مصري، ومع عادل إمام في فيلم رجب على صفيح ساخن واللعب مع الكبار، ومع أحمد زكي في فيلم ناصر 56.

وفي الدراما، شارك أبو الفتوح عمارة، بعدد من المسلسلات منها "كلام رجالة، ليالي الحلمية، البخيل وأنا، دموع في عيون وقحة، الأيام، أهالينا".

رحل عن عالمنا الفنان أبو الفتوح عمارة، يوم 18 يوليو عام 1999م عن عمر يناهز 72 عامًا.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل أجايي عن الأهلي

منذ ساعتين

فايلر يُفاجيء كهربا بقرار سعيد

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. السيسي يلتقي قائد القوات البحرية ومدير شركة ديمى البلجيكية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة جديدة تمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. ليفربول لا يرغب في رحيل كوتينيو عن برشلونة لسبب خفي

منذ ساعتين

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. ليون يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

07:30 م

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

04:24 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟