قلوبنا الذي تحترق وليست غابتنا.. هكذا علقت سوزان نجم الدين على حرائق الغابات بسوريا

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اندلعت العديد من الحرائق في ​سوريا​ بسبب موجة الحر الشديدة، وذلك في عدة محافظات، وما زال الجهود والمساعي ستمر لإخماد تلك الحرائق.



حيث نشرت سوزان نجم الدين صورة لتلك الحرائق عبر حسابها بإنستجرام ، وعبرت عن حزنها الشديد لذلك قائله :"قلوبنا التي تحترق وليست غابتنا فقط ، الأ يكفينا ما حدث من دمار وتشرد وجوع وفقر وحصار لا يمت إلي الإنسانية بصلة!.



وتابعت : حماك الله يا سوريتنا الحبيبة فلم نعد نقوي علي رؤيتك كذلك ولم يعد لدينا من الحزن أكبر .



يذكر أن حرائق سوريا دفعت عدد كبير من النجوم لمساندة الشعب السوري ومنهم باسم ياخور وندي بسيوني وأحلام وكندا علوش وغيرهم.

