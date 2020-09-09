قلوبنا الذي تحترق وليست غابتنا.. هكذا علقت سوزان نجم الدين على حرائق الغابات بسوريا
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:48 م
فايقة محمد عادل
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اندلعت العديد من الحرائق في سوريا بسبب موجة الحر الشديدة، وذلك في عدة محافظات، وما زال الجهود والمساعي ستمر لإخماد تلك الحرائق.
حيث نشرت سوزان نجم الدين صورة لتلك الحرائق عبر حسابها بإنستجرام ، وعبرت عن حزنها الشديد لذلك قائله :"قلوبنا التي تحترق وليست غابتنا فقط ، الأ يكفينا ما حدث من دمار وتشرد وجوع وفقر وحصار لا يمت إلي الإنسانية بصلة!.
وتابعت : حماك الله يا سوريتنا الحبيبة فلم نعد نقوي علي رؤيتك كذلك ولم يعد لدينا من الحزن أكبر .
يذكر أن حرائق سوريا دفعت عدد كبير من النجوم لمساندة الشعب السوري ومنهم باسم ياخور وندي بسيوني وأحلام وكندا علوش وغيرهم.
حيث نشرت سوزان نجم الدين صورة لتلك الحرائق عبر حسابها بإنستجرام ، وعبرت عن حزنها الشديد لذلك قائله :"قلوبنا التي تحترق وليست غابتنا فقط ، الأ يكفينا ما حدث من دمار وتشرد وجوع وفقر وحصار لا يمت إلي الإنسانية بصلة!.
وتابعت : حماك الله يا سوريتنا الحبيبة فلم نعد نقوي علي رؤيتك كذلك ولم يعد لدينا من الحزن أكبر .
يذكر أن حرائق سوريا دفعت عدد كبير من النجوم لمساندة الشعب السوري ومنهم باسم ياخور وندي بسيوني وأحلام وكندا علوش وغيرهم.