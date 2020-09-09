قلوبنا الذي تحترق وليست غابتنا.. هكذا علقت سوزان نجم الدين على حرائق الغابات بسوريا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
اندلعت العديد من الحرائق في ​سوريا​ بسبب موجة الحر الشديدة، وذلك في عدة محافظات، وما زال الجهود والمساعي ستمر لإخماد تلك الحرائق.

حيث نشرت سوزان نجم الدين صورة لتلك الحرائق عبر حسابها بإنستجرام ، وعبرت عن حزنها الشديد لذلك قائله :"قلوبنا التي تحترق وليست غابتنا فقط ، الأ يكفينا ما حدث من دمار وتشرد وجوع وفقر وحصار لا يمت إلي الإنسانية بصلة!.

وتابعت : حماك الله يا سوريتنا الحبيبة فلم نعد نقوي علي رؤيتك كذلك ولم يعد لدينا من الحزن أكبر .

يذكر أن حرائق سوريا دفعت عدد كبير من النجوم لمساندة الشعب السوري ومنهم باسم ياخور وندي بسيوني وأحلام وكندا علوش وغيرهم.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يلتقي قائد القوات البحرية ومدير شركة ديمى البلجيكية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. ليفربول لا يرغب في رحيل كوتينيو عن برشلونة لسبب خفي

منذ ساعتين

حقيقة رحيل أجايي عن الأهلي

منذ ساعتين

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة جديدة تمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُفاجيء كهربا بقرار سعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ 40 دقيقة

يوفنتوس يضحي بنجم الفريق من أجل ضم موراتا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. ليون يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

07:30 م

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

04:24 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟