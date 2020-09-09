عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصيب نجل الفنان شريف حلمي، في حادث سيارة على الدائري ونقل إلى أحد المستشفيات.

وكتب شريف حلمي منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الان في العمليات بالمستشفى".

وأضاف: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم اني لا اسألك رد القضاء، ولكن اسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".

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