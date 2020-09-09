الليلة.. سوسن بدر "لايف" على قناة "cbc"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت قناة "cbc" عن ظهور الفنانة سوسن بدر عن طريق "اللايف" وذلك عبر حسابهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة "cbc" قائلين: " انتظروا الفنانة الكبيرة سوسن بدر في بث مباشر هتجاوب فيه على كل أسئلتكم على صفحة سي بي سي 6 مساء".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر آثارت الجدل في الفترة الأخيرة، حيث أبهرت متابعيها بصورها التي تشبه الفراعنة.

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