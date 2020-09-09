الليلة.. سوسن بدر "لايف" على قناة "cbc"
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:14 م
مي مرسي
Advertisements
أعلنت قناة "cbc" عن ظهور الفنانة سوسن بدر عن طريق "اللايف" وذلك عبر حسابهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت الصفحة الرسمية لقناة "cbc" قائلين: " انتظروا الفنانة الكبيرة سوسن بدر في بث مباشر هتجاوب فيه على كل أسئلتكم على صفحة سي بي سي 6 مساء".
يذكر أن الفنانة سوسن بدر آثارت الجدل في الفترة الأخيرة، حيث أبهرت متابعيها بصورها التي تشبه الفراعنة.
وكتبت الصفحة الرسمية لقناة "cbc" قائلين: " انتظروا الفنانة الكبيرة سوسن بدر في بث مباشر هتجاوب فيه على كل أسئلتكم على صفحة سي بي سي 6 مساء".
يذكر أن الفنانة سوسن بدر آثارت الجدل في الفترة الأخيرة، حيث أبهرت متابعيها بصورها التي تشبه الفراعنة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا