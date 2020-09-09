تسجيل مليون عملية دفع إلكتروني في مصر خلال يوم واحد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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بعد إطلاق خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية، تحتفل ماستركارد وشركاؤها بنمو سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث وصل حجم المعاملات المالية وغير المالية عبر التليفون المحمول إلى مليون معاملة في يوم واحد.

ومنذ إطلاقها أوائل هذا العام، ساهمت خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية في تداول الأموال بصورة سهلة آمنة وفعالة، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً من حيث توافر البنية التحتية. وتسهم تلك الخدمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالية. ويعد هذا الإنجاز نقطة تحول لتفعيل سياسات الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.

وصرح مجدي حسن، مدير منطقة مصر وباكستان، ماستركارد: "إن تطور الخدمات الرقمية في مصر يعدّ نموذجاً مثالياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال التعاون عن كثب مع الحكومة، قدمنا​​حلولًا مبتكرة وموثوقة لتعزيز الشمول المالي. وتعدّ شراكتنا مع شركات المحمول دليلاً على التزامنا بتطوير منظومة الدفع وتعزيز التقدم نحو مجتمع أكثر اتصالاً في المستقبل."

هذا وقد اعتمدت ماستركارد وشركاؤها على تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المبتكرة لتزويد المصريين بحلول دفع آمنة عبر الهاتف المحمول. كما ساهمت في توفير وسيلة سهلة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك لإجراء كافة معاملاتهم المالية، إضافة إلى إتاحة العديد من الخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويؤكد تعاون ماستركارد مع الحكومة والهيئات المختلفة وشركات المحمول على التزامها بدعم البنية التحتية لتطوير نظم المدفوعات الرقمية وتوفير حلول دفع رقمية تناسب كافة شرائح المجتمع المصري، وذلك باستخدام خبراتها في تكنولوجيا الدفع الرقمي.

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