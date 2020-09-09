2.4 % ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال أغسطس

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.4% سنوياً، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% خلال يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% شهرياً، واتفق مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% شهرياً خلال يوليو الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 2% سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 2.4% سنويا خلال يوليو الماضي.