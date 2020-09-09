كوريا الجنوبية تفقد 274 ألف وظيفة في أغسطس الماضي

فقدت كوريا الجنوبية 274 ألف وظيفة في شهر أغسطس الماضي، في تراجع لعدد العاملين للشهر السادس على التوالي، وسط جائحة فيروس كورونا.









وبحسب بيانات جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء، ارتفع معدل البطالة في كوريا بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3.1 % في أغسطس، حيث تراجع عدد العاملين إلى 27.08 مليون شخص.









وشكل ذلك أطول انخفاض منذ ثمانية أشهر من التراجع تم تسجيلها في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية.