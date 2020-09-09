جمهورية شبين يخوض مبارتان وديتان قبل مواجهة نجوم المستقبل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض فريق جمهورية شبين، مبارتان وديتان، ضمن فترة الإعداد المصغرة، قبل عودة مباريات الموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يلعب جمهورية شبين مع فريق ميت خلف، في الرابعة من عصر غدا الخميس، بملعب الجمهورية، كما سيلعب الفريق المنوفي، مع فريق المطاحن، يوم الإثنين المقبل، بنفس الملعب.

وخاض الجمهورية، 3 لقاءات ودية، مؤخرا، حيث فاز على مركز شباب كفر الباجور 3.0 وتعادل خارج ملعبه مع كوكاكولا 1.1، وتغلب على أبو قير 2.1.

ومن المقرر أن يستقبل جمهورية شببن، نظيرة فريق نجوم المستقبل، في الثالثة والنصف من عصر الإثنين 22 سبتمبر الحالي، في الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية، بالقسم الثاني.

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