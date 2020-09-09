جنوب الوادي توضح أسباب تأخر بدء الدراسة في كلية الالسن بفرع الجامعة بالغردقة

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أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا، إن تأخر صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة بكلية الالسن بالغردقة مرجعه الاساس الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الاعلى للامعات لفحص استعدادات الكلية لاستقبال طلاب، وكان من أبرز تلك الملاحظات عدم وصول التيار الكهربائي والمياه الى المبني بعد وكذلك عدم الانتهاء من تقرير الحماية المدنية الخاص بالمبنى.

وتابعت الجامعة، أنه من بين ذلك عدم الانتهاء من توظيف العدد المطلوب من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اللازم لبدء العملية التعليمية بالكلية وكذلك تغيير مسمى الكلية من كلية اللغات والترجمة الى كلية الالسن لان مسمى اللغات والترجمة لا يوجد ضمن مسميات الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وبالتالي اعتماد اللائحة الداخلية للكلية بواسطة لجنة القطاع وصدور القرار الوزاري باعتمادها.

وتتوجه الجامعة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والاستاذ الدكتور محمد لطيف امين المجلس الاعلى للجامعات على الدعم الكامل للجامعة في اجراءات انشاء الكلية وتسيير اللجان المختلفة لفحص جاهزيتها قبل اعلان بدء الدراسة بها.



آخر تطورات فيروس كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، استعداد الدولة المصرية للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان فارقين في مواجهة الفيروس في مصر.

